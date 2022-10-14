В Петербурге рейсовый автобус сбил пешехода

Сегодня утром около 07 часов 45 минут на перекрестке улицы Дыбенко и проспекта Большевиков, в Невском районе Петербурга автобус маршрута 228 задел женщину, которая перебегала проезжую часть по пешеходному переходу предварительно на запрещающий сигнал светофора. 67-летнюю пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. На месте ДТП работают сотрудники полиции.