В Гатчине автобус насмерть сбил пожилую женщину

Вчера около 10 часов 30 минут на перекрестке улиц Карла Маркса и Радищева в городе Гатчина автобус "Волгабас" под управлением 37-летнего мужчины, поворачивая налево, наехал на 66-летнюю женщину.

Пенсионерка, по предварительным данным, пересекала дорогу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.

По факту дорожного происшествия сотрудники ГИБДД проводят проверку. Известно, что шофера с начала года шесть раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости.