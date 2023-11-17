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Питерец.ру » Происшествия » Невском районе ущут водителя на белой автомашине, сбившего 13-летнего подростка

Невском районе ущут водителя на белой автомашине, сбившего 13-летнего подростка

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев ДТП 

Вечером 14 ноября около 22 часов 30 минут возле дома 38 корпус 1 по проспекту Большевиков в Невском районе г. Санкт-Петербурга неизвестный водитель на светлой машине (предположительно российского производителя), совершил наезд на 13-летнего подростка.

Пострадавший ребенок переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий (зеленый) сигнал светофора.

В результате ДТП несовершеннолетнего в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. Водитель автомобиля после наезда скрылся с места происшествия.

Сотрудники дорожной полиции просят тех, кто стал очевидцем данного дорожно-транспортного происшествия, позвонить по телефону: 8-953-369-96-62.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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