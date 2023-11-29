В Красногвардейском районе 10-летнего школьника избили палкой сверстники

28 ноября 2023 года вечером, около 19 часов 55 минут, полиция Красногвардейского района получила информацию из медицинского учреждения о случившемся инциденте. Женщина обратилась в медицинский центр со своим 10-летним сыном, у которого были обнаружены легкие ушибы груди.

Полиция, начавшая предварительное расследование, выяснила, что примерно около 13 часов 00 минут ребенка избили его сверстники палкой возле школы на Муринской дороге, где он учится.

После оказания необходимой медицинской помощи, ребенка отпустили домой, но полиция продолжает расследование данного инцидента. Они активно выясняют обстоятельства произошедшего и пытаются установить всех участников этого конфликта. Такие случаи, когда дети подвергаются физическому насилию со стороны сверстников, являются очень серьезными и требуют незамедлительных мер для предотвращения подобных инцидентов в будущем.