В Парголово на площадке для выгула собак избили двоих мужчин

Накануне вечером около 20 часов 05 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась жительница поселка Парголово с сообщением о том, что на площадке для выгула собак в пос. Парголово, на пересечении улицы 1-го Мая и дороги на Северное кладбище произошла драка, в ходе которой избили ее мужа и его знакомого.

Прибывшими на место происшествия полицейскими задержаны и доставлены в отдел находившихся в состоянии алкогольного опьянения двоих мужчин в возрасте 40 и 41-года и 42-летнюю женщину.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

23 октября 2023 года около 00 часов 40 минут к полицейским из больницы поступила телефонограмма о том, что к ним самостоятельно обратились двое пострадавших - в возрасте 34-х и 47-лет, у одного из которых диагностировали ушибы, у второго - ожог глаз.

После оказания медицинской помощи мужчин отпустили домой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.