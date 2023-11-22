Трех мужчин задержали за стрельбу из ружья в Приморском районе

Вчера поздним вечером около 22 часов 30 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение о произошедшем инциденте возле дома 2 на улице Сестрорецкой. Мужчина начал стрелять из ружья в воздух. Это вызвало панику среди окружающих, и люди немедленно обратились в полицию, чтобы сообщить о происходящем.

Вскоре после этого, 62-летняя женщина, проживающая в указанном квартале, обратилась в полицию с заявлением о том, что около 22 часов 35 минут неизвестный стрельнул в окно ее кухни. В результате инцидента окно кухни было повреждено, и заявительница оценила ущерб в 50 000 рублей.

Полиция немедленно приняла меры и отправила своих сотрудников на место происшествия, которое находилось возле дома 3 на Карельском переулке. Прибыв на место, они задержали двух местных жителей, 30 и 36 лет, а также 29-летнего гражданина одного из сопредельных государств.

Все трое подозреваемых находились в состоянии алкогольного опьянения. При задержании 36-летнего мужчины у него были обнаружены два охотничьих патрона калибра 12 мм, которые были изъяты и направлены на экспертизу.

В настоящее время полиция проводит розыск и пытается обнаружить ружье.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных лиц. Полиция будет продолжать расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности.