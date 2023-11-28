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Питерец.ру » Происшествия » СК Ленобласти просит оказать содействие в установлении личности погибшей женщины

СК Ленобласти просит оказать содействие в установлении личности погибшей женщины

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56
Опубликовал: Anton78
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Фото:
СК Ленобласти
Следователи СК просят оказать содействие в установлении личности и обстоятельств гибели женщины в Ленинградской области

Следственными органами СУ СКР по Ленинградской области расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения 26 июня 2023 года на кострище, расположенном в лесном массиве близ г. Сертолово Всеволожского района, отчлененной от туловища головы неустановленной женщины.

До настоящего времени личность женщины не установлена. При исследовании черепа установлено, что пол – женский, раса – вероятно, большая европеоидная, наиболее вероятный биологический возраст 45-55 лет.

В результате проведенной экспертной работы получено фотоизображение реконструкции черепа женщины.

Следственные органы обращаются к гражданам, которые могут обладать какой-либо информацией о безвестном исчезновении женщины, схожей с фотоизображением, с просьбой сообщить любую информацию в старшему следователю-криминалисту Исаеву А.А. (8-904-604-92-85)

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: СК Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район убийство
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