СК Ленобласти просит оказать содействие в установлении личности погибшей женщины

Следственными органами СУ СКР по Ленинградской области расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения 26 июня 2023 года на кострище, расположенном в лесном массиве близ г. Сертолово Всеволожского района, отчлененной от туловища головы неустановленной женщины.

До настоящего времени личность женщины не установлена. При исследовании черепа установлено, что пол – женский, раса – вероятно, большая европеоидная, наиболее вероятный биологический возраст 45-55 лет.

В результате проведенной экспертной работы получено фотоизображение реконструкции черепа женщины.

Следственные органы обращаются к гражданам, которые могут обладать какой-либо информацией о безвестном исчезновении женщины, схожей с фотоизображением, с просьбой сообщить любую информацию в старшему следователю-криминалисту Исаеву А.А. (8-904-604-92-85)