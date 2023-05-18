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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге по факту обнаружения тела женщины в отеле возбуждено уголовное дело

В Петербурге по факту обнаружения тела женщины в отеле возбуждено уголовное дело

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Опубликовал: Anton78
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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела женщины

18 мая 2023 года в отеле, расположенном на Большом Сампсониевском проспекте, было обнаружено тело женщины с явными признаками насильственной смерти, также был госпитализирован в медицинское учреждение мужчина с телесными повреждениями, характерными для падения с большой высоты.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы, выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств происшедшего.

Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СК по Петербургу
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