В Петербурге по факту обнаружения тела женщины в отеле возбуждено уголовное дело

18 мая 2023 года в отеле, расположенном на Большом Сампсониевском проспекте, было обнаружено тело женщины с явными признаками насильственной смерти, также был госпитализирован в медицинское учреждение мужчина с телесными повреждениями, характерными для падения с большой высоты.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы, выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств происшедшего.

Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование уголовного дела продолжается.