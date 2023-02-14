В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве женщины в 2012 году

19 апреля 2012 года к полицейским Пушкинского района Петербурга поступило заявление о безвестном исчезновении женщины, 1985 г. Она вышла из своей квартиры на Оранжерейной улице в Пушкине и пропала.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

13 февраля опергруппа по местам жительства задержала двоих мужчин, 1961 и 1967 г. рождения, которые изобличены в совершении убийства с целью получения денежных средств пропавшей женщины.

Злоумышленники задержаны на основании ст. 91 УПК РФ.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление места нахождения трупа погибшей.