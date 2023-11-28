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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти столкнулись два фургона и минивэн. Пострадали трое водителей

В Ленобласти столкнулись два фургона и минивэн. Пострадали трое водителей

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Опубликовал: Anton78
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Три автомобиля попали в ДТП на федеральной трассе "Кола" в Кировском районе Ленинградской области.

Согласно предварительной информации, около половины десятого вечера 27 ноября на трассе "Кола", в Кировском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП.

В результате лобового столкновения фургонов Citroen и Hyundai, а также минивэна Renault Kangoo, три водителя оказались зажаты в салонах своих автомобилей. Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, смогли освободить двух мужчин в возрасте 59 и 44 лет, но данные о водителе Citroen пока не установлены.

Все трое пострадавших были доставлены в больницу для медицинского осмотра и оказания необходимой помощи.

По словам представителей дорожной полиции, их состояние на данный момент стабильное, но требуется дальнейшее наблюдение и лечение. Детали о состоянии водителей и пассажиров Renault Kangoo пока не сообщаются.

Последствия данного ДТП были успешно ликвидированы дежурной сменой 112 пожарной части, которая оперативно прибыла на место происшествия. Всего на месте аварии работали четыре человека, используя одну единицу специализированной техники.

Благодаря быстрой реакции спасателей удалось эффективно справиться с происшедшим и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.

Сейчас инспекторы ГИБДД проводят расследование и выясняют обстоятельства данного происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО ДТП
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