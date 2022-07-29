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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в лобовую сошлись две иномарки, госпитализированы женщина и ребенок

В Ленобласти в лобовую сошлись две иномарки, госпитализированы женщина и ребенок

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
47News
На трассе под Тихвином в лобовую сошлись две иномарки, в больнице женщина и ребенок

Сегодня утром около 05 часов 30 минут на трассе А-114 "Вологда - Новая Ладога", в деревне Усть-Шомушка в лобовом столкновении сошлись автомобиль Citroen C4 и Renault Logan.

Один из водителей, по предварительным данным, уснул за рулем, сообщили 47news в ГИБДД. В результате ДТП пострадала 42-летняя водитель автомашины "Citroen C4" и 7-летняя пассажирка иномарки. Пострадавших спасатели передали врачам, они госпитализированы в лечебное учреждение.

В ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 61 пожарно-спасательной части. На месте ДТП работали 4 человека, задействовав 1 единицу технику.

Причины и обстоятельства произошедшей дорожной аварии устанавливают инспекторы ГИБДД.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район ДТП
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