В Ленобласти столкнулись две иномарки. Пострадали трое

Сегодня вечером около 18 часов 30 минут на 92-ом километре Приозерского шоссе возле поселка Громово, в Приозерском районе Ленинградской области столкнулись два легковых автомобиля - "Шевроле" и "Тойота". В результате удара автомашины вылетели с дороги.

Как уточнили 47news в ГИБДД, по предварительным данным, в ДТП пострадали трри человека - 47-летний водитель и две женщины-пассажирки - 46 и 19 лет. Их госпитализировали.

В ГУ МЧС по Ленобласти сообщили, что на место происшествия выезжала дежурная смена 113-ой пожарной части. Спасатели отключали аккумуляторные батареи поврежденных автомобилей.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции.