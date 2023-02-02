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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти столкнулись две иномарки. Пострадали трое

В Ленобласти столкнулись две иномарки. Пострадали трое

0
63
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PxHere
Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло в Приозерском районе Ленобласти

Сегодня вечером около 18 часов 30 минут на 92-ом километре Приозерского шоссе возле поселка Громово, в Приозерском районе Ленинградской области столкнулись два легковых автомобиля - "Шевроле" и "Тойота". В результате удара автомашины вылетели с дороги.

Как уточнили 47news в ГИБДД, по предварительным данным, в ДТП пострадали трри человека - 47-летний водитель и две женщины-пассажирки - 46 и 19 лет. Их госпитализировали.

В ГУ МЧС по Ленобласти сообщили, что на место происшествия выезжала дежурная смена 113-ой пожарной части. Спасатели отключали аккумуляторные батареи поврежденных автомобилей.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Приозерский район ДТП
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