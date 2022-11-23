В Ленобласти столкнулись большегрус и легковушка, пострадали трое

Сегодня около 07 часов утра на федеральной трассе Р-21 "Кола" возле деревни Юшково, в Волховском районе Ленинградской области столкнулись следовавшие в попутном направлении автомобиль "Лада Ларгус" и грузовой "MAN". Фура после удара съехала в кювет и навалилась на легковушку.

Спасатели, по предварительной информации, деблокировали водителя "Лады" и двоих пассажирок. Их данные и обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.

В ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что последствия ДТП ликвидировали дежурные смены 60-й пожарной части и ПСО Новой Ладоги. На месте ДТП работали 8 человек, задействовав 2 единицы техники.