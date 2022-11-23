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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти столкнулись большегрус и легковушка, пострадали трое

В Ленобласти столкнулись большегрус и легковушка, пострадали трое

0
37
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
47News
В Волховском районе Ленобласти грузовик рухнул на «Ладу» после ДТП на «Коле» у Юшково, в больнице трое

Сегодня около 07 часов утра на федеральной трассе Р-21 "Кола" возле деревни Юшково, в Волховском районе Ленинградской области столкнулись следовавшие в попутном направлении автомобиль "Лада Ларгус" и грузовой "MAN". Фура после удара съехала в кювет и навалилась на легковушку.

Спасатели, по предварительной информации, деблокировали водителя "Лады" и двоих пассажирок. Их данные и обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.

В ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что последствия ДТП ликвидировали дежурные смены 60-й пожарной части и ПСО Новой Ладоги. На месте ДТП работали 8 человек, задействовав 2 единицы техники.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Волховский район ДТП
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