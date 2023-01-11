В Ленобласти в ДТП пострадало пять человек

Сегодня около 11 часов 25 минут в экстренные службы поступило сообщение о ДТП возле поселка Ларьян, Борского сельского поселения в в Бокситогорском районе Ленобласти. На место происшествия выехала дежурная смена 116 пожарной части: 4 человека на 1 машине. Спасатели деблокировали пострадавших.

Как рассказали 47news полицейские, лоб в лоб столкнулись Skoda и Renault Duster. Деблокировка потребовалась водителям автомобилей. Также госпитализированы трое пассажиров "Рено".

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.