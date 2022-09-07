В Колпино задержали мужчину, обманувшего пенсионерку

Вчера вечером около 18 часов 50 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение от 69-летней пенсионерки о том, что на её сотовый телефон позвонил неизвестный и сообщил что ее дочь якобы попала в ДТП. Для решения вопроса необходимо 300 тысяч рублей. После чего к заявительнице домой пришел курьер, которому пожилая женщина передала 300 тысяч рублей.

По «горячим» следам полицейские задержали 19-летнего курьера возле дома 36 по улице Пролетарская в городе Колпино.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ