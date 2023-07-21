В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионерки

11 июля 2023 года около 13 часов 50 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступило заявление от 89-летней пенсионерки о том, что она стала жертвой мошенников по схеме «родственник попал в ДТП». Женщина передала злоумышленникам 200 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера ранним утром около 05 часов 00 минут сотрудниками уголовного розыска возле дома 17/19 по Брестскому бульвару по подозрению в совершении этого преступления задержан ранее судимый за хранение наркотиков 29-летний местный житель.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.