В Ленобласти мужчина ударил ножом собственную жену

Вчера утром около 10 часов 25 минут к полицейским Ломонсовского района Ленинградской области поступило сообщение о ножевом ранении в квартире дома 25 в деревне Малое Карлино.

На место происшествия был незамедлительно направлен наряд полиции.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили 58-летнюю женщину с ножевым ранением в спину, пострадавшая в состоянии средней тяжести госпитализирована.

На месте происшествия был задержан 62-летний супруг потерпевшей, гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

Предварительно установлено, что задержанный около 10 часов 20 минут в ходе внезапно возникшей ссоры ударил ножом в спину свою жену.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.