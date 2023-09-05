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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти мужчина ударил ножом собственную жену

В Ленобласти мужчина ударил ножом собственную жену

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции в Ломоносовском районе Ленобласти задержали ударившего ножом собственную жену

Вчера утром около 10 часов 25 минут к полицейским Ломонсовского района Ленинградской области поступило сообщение о ножевом ранении в квартире дома 25 в деревне Малое Карлино.
На место происшествия был незамедлительно направлен наряд полиции.
Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили 58-летнюю женщину с ножевым ранением в спину, пострадавшая в состоянии средней тяжести госпитализирована.
На месте происшествия был задержан 62-летний супруг потерпевшей, гражданин одной из стран ближнего зарубежья.
Предварительно установлено, что задержанный около 10 часов 20 минут в ходе внезапно возникшей ссоры ударил ножом в спину свою жену.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ножевое ранение
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