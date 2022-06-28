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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе мигранта ударили ножом

В Приморском районе мигранта ударили ножом

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Опубликовал: Anton78
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В Приморском районе Петербурга задержали троих мигрантов за нанесение ножевого ранения соотечественнику

Вечером минувшего воскресенья около 19 часов 33 минут в дежурную часть УМВД России по Приморскому району Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 91 по улице Планерная, мужчину неизвесные ударили ножом. Оперативно прибывший на место происшествия наряд полиции по указанному адресу с ножевым ранением живота обнаружил 33-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств, которого бригадой скорой помощи в тяжелом состоянии доставили в лечебное учреждение.

Там же, по подозрению в совершении указанного преступления полицейские, по горячим следам, задержали и доставили в отдел полиции троих его соотечественников от 24 до 46 лет, двое из которых находятся на территории РФ с нарушением миграционного законодательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район ножевое ранение мигранты
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