В Приморском районе мигранта ударили ножом

Вечером минувшего воскресенья около 19 часов 33 минут в дежурную часть УМВД России по Приморскому району Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 91 по улице Планерная, мужчину неизвесные ударили ножом. Оперативно прибывший на место происшествия наряд полиции по указанному адресу с ножевым ранением живота обнаружил 33-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств, которого бригадой скорой помощи в тяжелом состоянии доставили в лечебное учреждение.

Там же, по подозрению в совершении указанного преступления полицейские, по горячим следам, задержали и доставили в отдел полиции троих его соотечественников от 24 до 46 лет, двое из которых находятся на территории РФ с нарушением миграционного законодательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.