В Кировском районе задержан 17-летний парень, подозреваемый в обмане пенсионерки

Днем 26 октября 2023 года около 13 часов 25 минут к полицейским Кировского района Петербурга обратилась 86-летняя женщина. пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что днем ранее, около 15 часов, ей позвонил неизвестный и сообщил, что на территории города действует группа лиц, совершающих преступления в отношении пожилых, в связи с чем, в случае поступления таких телефонных звонков, необходимо выполнять все их требования.

Спустя полчаса ей начали поступать телефонные звонки, в которых неизвестный высказывал угрозы в ее адрес и сообщил о необходимости завернуть имеющиеся дома наличные денежные средства в полиэтиленовый пакет и выбросить в окно, что женщина и сделала.

Материальный ущерб составил 50 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Вчера около 13 часов 00 минут возле дома 22 корпус 1 по улице Хасанская полицейские по подозрению в совершении данного преступления задержали 17-летнего молодого человека.