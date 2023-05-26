В Петербурге задержан аферист обманувший пенсионерку в Кировском районе

22 мая поздним вечером около 22 часов 30 минут к полицейским Кировского района Санкт-Петербурга обратилась 81-летняя пенсионерка, которая сообщила что в этот же день, с 16 часов 15 минут по 17 часов 15 минут ей позвонила неизвестная девушка, представилась внучкой и сообщила о том, что она попала в ДТП, и для решения вопроса необходимо передать 1 500 000 рублей курьеру.

Около 17 часов 15 минут в квартиру заявителя пришел неизвестный, которому пожилая женщина передала 1 000 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера утром около 07 часов 45 минут сотрудниками уголовного розыска в своей квартире дома 52 по 5-линии ВО по подозрению в совершении данного преступления задержан 18-летний студент.

Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.