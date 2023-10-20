В Красногвардейском районе задержали 66-летнюю подозреваемую в обмане пенсионерки

Вечером 18 октября 2023 года около 16 часов 55 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась 69-летняя женщина, проживающая в доме 6 по проспекту Наставников.

Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что вечером 13 октября 2023 около 17 часов 30 минут ей на сотовый телефон с разных абонентских номеров звонили неизвестные и сообщали, что мошенники оформили несколько кредитов на её имя.

Телефонные аферисты убедили пожилую женщину, что для сохранности денежных средств ей необходимо самостоятельно оформить несколько кредитов на свое имя и передать денежные средства курьеру.

13 октября 2023 года, возле дома 27/2 по улице Маршала Тухачевского, а также 14 октября 2023 на Каменноостровском проспекте потерпевшая передала неизвестной женщине денежные средства в общей сумме 420 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера в ходе оперативно-розыскных мероприятий возле дома 7 корп. 2 по Большеохтинскому проспекту по подозрению в совершении данного преступления задержали 66-летнюю местную жительницу.