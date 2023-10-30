В Петербурге задержали троих подростков за избиение мигранта в метро

В минувшую субботу вечером около 16 часов 15 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение о том, что на станции метрополитена «Удельная» к наряду полиции обратился 20-летний гражданин одного из среднеазиатских государств, который сообщил, что на платформе станции его избила группа подростков.

Спустя несколько минут на станции «Пионерская» предполагаемых обидчиков мигранта задержали и доставили в отдел полиции. Ими оказались двое 15-летних и один 13-летний подростки. У них было изъято пусковое устройство «Сигнал охотника», которое было применено в отношении потерпевшего.

В отношении родителей подростков полицейские составили протоколы об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ.

Материалы проверки по данному инциденту передали в следственные органы для принятия процессуального решения.