Вчера вечером около 21 часа к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение о том, что во дворе дома 19 по Дачному проспекту возле гаражей подростки выстрелили в лицо 32-летнему мужчине.
Установлено, что около 20 часов 30 минут у потерпевшего произошел конфликт с неизвестными, в ходе которого один из них выстрелил из предмета похожего на аэрозольный пистолет.
Мужчина после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.
В Петербурге мужчине выстрелили в лицо из аэрозольного пистолета
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Опубликовал: Anton78
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Полиция ищет стрелков с Дачного проспекта
Вчера вечером около 21 часа к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение о том, что во дворе дома 19 по Дачному проспекту возле гаражей подростки выстрелили в лицо 32-летнему мужчине.
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