В Петербурге мужчине выстрелили в лицо из аэрозольного пистолета

Вчера вечером около 21 часа к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение о том, что во дворе дома 19 по Дачному проспекту возле гаражей подростки выстрелили в лицо 32-летнему мужчине.

Установлено, что около 20 часов 30 минут у потерпевшего произошел конфликт с неизвестными, в ходе которого один из них выстрелил из предмета похожего на аэрозольный пистолет.

Мужчина после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.