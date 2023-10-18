В Приморском районе поймали молодую девушку, обманувшую пенсионерку

Минувшим воскресеньем около 12 часов 20 минут к полицейским Приморского района Петербурга с заявлением о мошенничестве обратилась 73-летняя жительница дома 24 по проспекту Королева.

По ее словам, 14 октября ей на сотовый телефон позвонил неизвестный и сообщил о ДТП с ее родственницей, а также о том, что во избежание уголовной ответственности необходимо заплатить.

Спустя полчаса пенсионерка возле своей квартиры, передала курьеру 1 261 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вечером 16 октября 2023 года около 18 часов 00 минут возле дома 8 по бульвару Десантника Чугунова полицейские по подозрению в совершении указаного преступления задержали 21-летнюю неработающую жительницу поселка Новогорелово.

Подозреваемую поместили в камеру в порядке статьи 91 УПК РФ.