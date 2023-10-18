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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе поймали молодую девушку, обманувшую пенсионерку

В Приморском районе поймали молодую девушку, обманувшую пенсионерку

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Опубликовал: Anton78
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В Приморском районе Петербурга задержана молодая девушка, подозреваемая в мошенничестве в отношении пенсионерки

Минувшим воскресеньем около 12 часов 20 минут к полицейским Приморского района Петербурга с заявлением о мошенничестве обратилась 73-летняя жительница дома 24 по проспекту Королева.
По ее словам, 14 октября ей на сотовый телефон позвонил неизвестный и сообщил о ДТП с ее родственницей, а также о том, что во избежание уголовной ответственности необходимо заплатить.
Спустя полчаса пенсионерка возле своей квартиры, передала курьеру 1 261 000 рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Вечером 16 октября 2023 года около 18 часов 00 минут возле дома 8 по бульвару Десантника Чугунова полицейские по подозрению в совершении указаного преступления задержали 21-летнюю неработающую жительницу поселка Новогорелово.
Подозреваемую поместили в камеру в порядке статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район мошенничество пенсионеры
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