В Петербурге задержали 62-летнюю подозреваемую в обмане пенсионерок

В период с 12 по 16 октября 2023 года к полицейским Московского района Петербурга обращались пенсионерки, 1939-1951 годов рождения, которые сообщали о том, что им поступали звонки от неизвестных, которые под предлогом обеспечения безопасности вложений убеждали их передать денежные средства неизвестной женщине. Пенсионерки передали неизвестной денежные средства в размере от 300 до 495 тысяч рублей.

По всем трем фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

17 октября 2023 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 5 по Гвардейской улице Красного Села по подозрению в совершении указанных преступлений задержали 62-летнюю местную жительницу.