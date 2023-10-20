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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали 62-летнюю подозреваемую в обмане пенсионерок

В Петербурге задержали 62-летнюю подозреваемую в обмане пенсионерок

0
44
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Freepik
Полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерок

В период с 12 по 16 октября 2023 года к полицейским Московского района Петербурга обращались пенсионерки, 1939-1951 годов рождения, которые сообщали о том, что им поступали звонки от неизвестных, которые под предлогом обеспечения безопасности вложений убеждали их передать денежные средства неизвестной женщине. Пенсионерки передали неизвестной денежные средства в размере от 300 до 495 тысяч рублей.
По всем трем фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
17 октября 2023 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 5 по Гвардейской улице Красного Села по подозрению в совершении указанных преступлений задержали 62-летнюю местную жительницу.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район мошенничество пенсионеры
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