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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти мужчина в камуфляже выстрелил в подростка

В Ленобласти мужчина в камуфляже выстрелил в подростка

0
19
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Подростка ранили выстрелом в живот из пневматического оружия в Выборге

Накануне вечером около 19 часов 17-летний житель Каменногорска обратился к наряду ГИБДД на Крепостной улице в городе Выборг с гематомой живота. Установлено, что минут 30 назад в парке «Батарейная гора» неизвестный мужчина в камуфляже в ходе внезапно возникшего конфликта из пневматического оружия произвел выстрел и скрылся.

Пострадавшего подростка с кровоподтеком в области пупка доставили в больницу. После оказания медицинской помощи, в удовлетворительном состоянии, подросток был направлен на амбулаторное лечение.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО стрельба
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