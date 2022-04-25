В Ленобласти мужчина в камуфляже выстрелил в подростка

Накануне вечером около 19 часов 17-летний житель Каменногорска обратился к наряду ГИБДД на Крепостной улице в городе Выборг с гематомой живота. Установлено, что минут 30 назад в парке «Батарейная гора» неизвестный мужчина в камуфляже в ходе внезапно возникшего конфликта из пневматического оружия произвел выстрел и скрылся.

Пострадавшего подростка с кровоподтеком в области пупка доставили в больницу. После оказания медицинской помощи, в удовлетворительном состоянии, подросток был направлен на амбулаторное лечение.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.