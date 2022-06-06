В Петербурге 17-летний пасынок ударил ножом отчима

Вчера вечером около 20 часов 00 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение о ножевом ранении в квартире дома 21 по Малой Карпатской улице. Прибывшим на место преступления нарядом поилиции установлено, что около 06 часов 30 минут в результате конфликта между 33-летним неработающим отчимом и его 17-летним пасынком, подросток нанес ему ножевое ранение. Потрепавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение. Злоумышленник задержан на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.