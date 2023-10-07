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Питерец.ру » Происшествия » В парке Сосновка двое злодеев совершили разбойное нападение на директора одной из строительных фирм

В парке Сосновка двое злодеев совершили разбойное нападение на директора одной из строительных фирм

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Выборгского района Петербурга ведется розыск разбойников, напавших в парке Сосновка

Накануне поздним вечером около 21 часа 10 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле перекрестка улицы Сантьяго-де-Куба и Северного проспекта на прохожего напали двое неизвестных, забрали деньги и документы.
Прибывшим через несколько минут на место происшествия нарядом полиции установлено, что около 21 часа 00 минут в парке Сосновка двое неизвестных преступников, подойдя со спины, нанесли удар по голове и ножом в правую ногу генеральному директору одной из строительных фирм Петербурга, в результате чего последний упал и потерял сознание.
Очнувшись, он обнаружил отсутствие кошелька с 1 200 000 рублей и банковской картой, документов на машину и водительского удостоверения.
Потерпевший с колото-резаной раной ноги в удовлетворительном состоянии госпитализирован в медицинское учреждение, где после оказания медицинской помощи отпущен.
Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.162 УК РФ (разбой).
Приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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