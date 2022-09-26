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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге подросток ножом в шею девочку и выпрыгнул в окно

В Петербурге подросток ножом в шею девочку и выпрыгнул в окно

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Выборгском районе Петербурга подросток ударил девочку ножом в шею и выпрыгнул в окно

Сегодня утром в Детскую больницу № 19 имени Раухфуса доставили 14-летнюю девочку с колотым ранением шеи. Со слов девочки, около 01 часа 30 минут ночи в квартире на Береговой улице ее ударил сверстник. Подросток в этот момент находился в состоянии наркотического опьянения.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», сегодня в 02 часа 20 минут ночи к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 18-летнего местного жителя о том, что в квартире дома 19/1 по Береговой улице молодой человек выпрыгнул из окна квартиры. Прибывшими на место происшествие полицейскими установлено, что в квартире находилась сестра заявителя со своим 15-летним другом. Употребив неизвестное вещество, подросток схватил нож и ударил подружку, после чего выпрыгнул из окна третьего этажа.

Юноша в тяжелом состоянии госпитализирован в Детскую больницу № 2 и помещен в реанимацию. А девочку после оказания медицинской помощи отпущена домой.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Выборгский район ножевое ранение падение с высоты подростки
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