В Гатчине пьяная ссора закончилась выстрелом в голову из пневматики

Накануне днем около 13 часов 10 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратился 34-летний местный житель с заявлением о том, что около 02 часов 00 минут неизвестный, находясь возле дома 11 по улице Киргетова в Гатчине во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, выстрелил ему в голову из пневматического пистолета и скрылся.

Потерпевшего после оказания медпомощи, в удовлетворительном состоянии, отпустили на амбулаторное лечение.

В тот же день, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, возле дома 1 по Красной улице сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления по «горячим следам» задержали 39-летнего неработающего, ранее неоднократно судимого местного жителя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части статьи 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Стрелявшего поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.