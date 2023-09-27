В Мурино задержали ранее судимого по подозрению в грабеже

20 сентября к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратился 45-летний житель города Мурино с заявлением о том, что поздним вечером 19 сентября около 23 часов 00 минут в парадной дома 17 по Новой улице в Мурино неизвестный, применив физическую силу, похитил его мобильный телефон стоимостью 7500 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера утром около 11 часов 05 минут участковым уполномоченным полиции возле дома 17 по Новой улице по подозрению в совершении данного преступления задержан 34-летний неработающий ранее судимый местный житель.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.