В Петербурге пьяная ссора закончилась ударом ножом в шею

24 мая около 21 часа 50 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение о том, что в квартире дома 115 по улице Савушкина лежит мужчина с перерезанным горлом.

Оперативно прибывшим на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что около 21 часа 30 минут малознакомый по имени «Михаил» в результате внезапно возникшей ссоры после распития спиртных напитков, нанес удар ножом в шею 39-летнему неработающему гражданину.

Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован.

На следующий день около 18 часов 30 минут сотрудниками уголовного розыска Приморского района возле дома 6 по Малому проспекту В.О., по подозрению в совершении преступления задержан 39-летний ранее судимый неработающий.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 части 3 части 1 статьи 105 ч.1 УК РФ (покушение на убийство).

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.