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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пьяная ссора закончилась ударом ножом в шею

В Петербурге пьяная ссора закончилась ударом ножом в шею

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Приморского района задержала подозреваемого в покушении на убийство

24 мая около 21 часа 50 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение о том, что в квартире дома 115 по улице Савушкина лежит мужчина с перерезанным горлом.
Оперативно прибывшим на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что около 21 часа 30 минут малознакомый по имени «Михаил» в результате внезапно возникшей ссоры после распития спиртных напитков, нанес удар ножом в шею 39-летнему неработающему гражданину.
Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован.
На следующий день около 18 часов 30 минут сотрудниками уголовного розыска Приморского района возле дома 6 по Малому проспекту В.О., по подозрению в совершении преступления задержан 39-летний ранее судимый неработающий.
Возбуждено уголовное дело по статье 30 части 3 части 1 статьи 105 ч.1 УК РФ (покушение на убийство).
Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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