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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга ограбили жителя Москвы

В центре Петербурга ограбили жителя Москвы

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Опубликовал: Anton78
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Полицией задержан налетчик, орудовавший в Центре и прятавшийся в Янино

Вчера к полицейским Центрального района Петербурга обратился 23-летний житель Москвы с заявлением о том, что около 02 часов 00 минут неизвестный, после совместного распития спиртных напитков, возле дома 22 по улице Константина Заслонова, угрожая предметом, похожим на нож, отобрал у него банковские карты, личные документы, ключи от дома и наушники «Эйрподс».
Возбуждено уголовное дело по части статьи 162 УК РФ (разбой).
В тот же день около 21 часа 30 минут возле дома 1 по Мельничному переулку в поселке Янино-1, сотрудниками уголовного розыска по «горячим следам», по подозрению в совершении преступления задержан 20-летний неработающий местный житель.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район разбойное нападение
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