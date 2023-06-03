В центре Петербурга ограбили жителя Москвы

Вчера к полицейским Центрального района Петербурга обратился 23-летний житель Москвы с заявлением о том, что около 02 часов 00 минут неизвестный, после совместного распития спиртных напитков, возле дома 22 по улице Константина Заслонова, угрожая предметом, похожим на нож, отобрал у него банковские карты, личные документы, ключи от дома и наушники «Эйрподс».

Возбуждено уголовное дело по части статьи 162 УК РФ (разбой).

В тот же день около 21 часа 30 минут возле дома 1 по Мельничному переулку в поселке Янино-1, сотрудниками уголовного розыска по «горячим следам», по подозрению в совершении преступления задержан 20-летний неработающий местный житель.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.