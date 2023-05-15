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Питерец.ру » Происшествия » В Усть-Луге ограбили жителя Башкортостана

В Усть-Луге ограбили жителя Башкортостана

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Опубликовал: Anton78
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Полицией Кингисеппского района задержан подозреваемый в разбойном нападении

Накануне ночью около 01 часа 25 минут к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области обратился 22-летний житель Башкортостана с заявлением о том, что в период с 00:30 до 01:20 возле дома 35 в поселке Усть-Луга в квартале Ленрыба, возле магазина, неизвестный мужчина, во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, избил его и похитил его рюкзак, в котором находились сумка спортивная, две пары кроссовок, мобильный телефон «Самсунг», после чего с места преступления скрылся.
Около 10 часов 00 минут того же дня возле дома 4 в деревне Лужицы поселка Усть-Лужского сельского поселения сотрудниками уголовного розыска по подозрению в причастности к данному преступлению задержан 32-летний мужчина.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).
Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район разбойное нападение
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