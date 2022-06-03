В Ленобласти задержали подозреваемого в ограблении прохожего

Вечером минувшей среды около 16 часов 20 минут к полицейским Тихвинского района Ленинградской области обратился 27-летний житель Свердловской области с заявлением о том, что в период с 00 часов 30 минут по 01 час 00 минут в подъезде дома №40 в 1 мкр в городе Тихвин, неизвестный, применив физическую силу, отобрал у него ноутбук «ACER» стоимостью 100 тысяч рублей, SD-накопитель «Самсунг» стоимостью 40 тысяч рублей и с места происшествия скрылся.

В тот же день около 22 часов 50 минут в квартире дома 5 в 5 мкрн города Тихвин в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска, по «горячим следам» по подозрению в совершении указанного преступления, задержали 22-летнего местного жителя. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.