На севере Петербурга рецидивист жестоко избил сожительницу

Накануне утром около 07 часов 25 минут к полицейским Выборгского района Петербурга из медицинского учреждения поступила телефонограмма о том, что из квартиры дома 1 корп. 3 по Тихоокеанской улице к ним была доставлена местная жительница с тяжелыми повреждениями.

Пострадавшая - 38-летняя женщина - с различными травмами головы, позвоночника, резаной раной бедра была помещена в реанимацию.

В тот же день, в 10.50, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, опергруппой по данному адресу был задержан подозреваемый в совершении указанного преступления неработающий 39-летний сожитель пострадавшей женщины.

Задержанный рассказал полицейским, что в ходе ссоры избивал свою подругу фарфоровой кружкой, а после нанес 2 удара кухонным ножом.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее задержанный уже был неоднократно судим за избиение.