В центре Петербурга задержали новгородца, устроившего дебош в Польском саду

Вчера ранним утром около 07 часов 15 минут к полицейским из больницы поступила телефонограмма о том, что около 05 часов 00 минут от дома 5 по Державинскому переулку в тяжелом состоянии госпитализирован неработающий 53-летний петербуржец.

По предварительной информации, около 04 часов 10 минут в Польском саду напротив дома 5 по Державинскому переулку его избил неизвестный.

17 сентября около 16 часов 15 минут возле дома 17 по Загородному проспекту сотрудниками полиции по подозрению в причастности к данному преступлению задержан 32-летний неработающий ранее судимый житель Новгородской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК.