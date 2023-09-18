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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга задержали новгородца, устроившего дебош в Польском саду

В центре Петербурга задержали новгородца, устроившего дебош в Польском саду

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Адмиралтейского района задержали новгородца, устроившего дебош в Польском саду

Вчера ранним утром около 07 часов 15 минут к полицейским из больницы поступила телефонограмма о том, что около 05 часов 00 минут от дома 5 по Державинскому переулку в тяжелом состоянии госпитализирован неработающий 53-летний петербуржец.
По предварительной информации, около 04 часов 10 минут в Польском саду напротив дома 5 по Державинскому переулку его избил неизвестный.
17 сентября около 16 часов 15 минут возле дома 17 по Загородному проспекту сотрудниками полиции по подозрению в причастности к данному преступлению задержан 32-летний неработающий ранее судимый житель Новгородской области.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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