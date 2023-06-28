В Петербурге задержан житель Сведловской области избивший прохожего возле магазина

Внчером минувшего воскресенья около 18 часов 30 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение о том, что за зданием продовольственного магазина, расположенного в доме 12 по улице Руставели, без сознания лежит пожилой мужчина с травмой головы.

На место происшествия был незамедлительно направлен наряд полиции.

Прибывшим полицейским очевидцы сообщили, что пострадавший бригадой скорой помощи госпитализирован в одну из городских больниц.

Сотрудники полиции установили личность пострадавшего.

Им оказался 64-летний житель Калининского района.

Позже из медучреждения была получена телефонограмма о том, что пострадавший направлен в реанимацию с множественными травмами, в том числе, открытой черепно-мозговой травмой и переломом левой височной кости.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

26 июня 2023 года около 12 часов 10 минут возле дома 12 по улице Руставели в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан 37-летний ранее судимый житель Свердловской области.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.