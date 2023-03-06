В Московском районе мужчина погиб под колесами «Лада Ларгус»

Накануне вечером около 17 часов 05 минут возле дома 86 на набережной Обводного канала 20-летний гражданин одного из сопредельных государств, управляя автомобилем «Лада Ларгус» при въезде во дворовую территорию, в арке дома, совершил наезд на лежащего с телесными повреждениями, полученными при невыясненных обстоятельствах, мужчину, 1961 года рождения.

В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия.

Полицией проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.