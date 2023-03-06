Накануне вечером около 17 часов 05 минут возле дома 86 на набережной Обводного канала 20-летний гражданин одного из сопредельных государств, управляя автомобилем «Лада Ларгус» при въезде во дворовую территорию, в арке дома, совершил наезд на лежащего с телесными повреждениями, полученными при невыясненных обстоятельствах, мужчину, 1961 года рождения.
В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия.
Полицией проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.
В Московском районе мужчина погиб под колесами «Лада Ларгус»
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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП в Московском районе
Накануне вечером около 17 часов 05 минут возле дома 86 на набережной Обводного канала 20-летний гражданин одного из сопредельных государств, управляя автомобилем «Лада Ларгус» при въезде во дворовую территорию, в арке дома, совершил наезд на лежащего с телесными повреждениями, полученными при невыясненных обстоятельствах, мужчину, 1961 года рождения.
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