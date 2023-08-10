В ДТП на трассе «Скандинавия» один человек погиб и двое пострадали

Накануне днем около 12 часов 35 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение о ДТП со смертельным исходом на 155 км автодороги «Скандинавия».

Полицией установлено, что автомобиль "Хонда Цивик" под управлением 73-летнего водителя, двигаясь по второстепенной дороге от поселка им. Калинина в сторону НП «Садоводства», на нерегулируемом перекрестке трассы «Скандинавия» совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге в сторону Санкт-Петербурга автомобилем «Ауди А6», под управлением 33-летнего водителя.

В результате ДТП водитель "Хонды" от полученных травм скончался на месте. Женщина, пассажир "Ауди", госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, водитель также был доставлен в медицинское учреждение в удовлетворительном состоянии и после оказания помощи отпущен.

Полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.