В Калининском районе мигрант выстрелил в лицо кассиру магазина

Накануне вечером около 20 часов 45 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от о том, что в сетевом магазине, расположенном в доме 11 по улице Брянцева, покупатель напал на кассира.

Незамедлительно прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы установлено что, около 20 часов 40 минут в магазине, в результате конфликта, неизвестный произвел выстрел из пневматического пистолета в лицо 23 - летнему кассиру, гражданину одного из государств ближнего зарубежья, и с места происшествия скрылся.

Пострадавший был госпитализирован и, после оказания медицинской помощи, отправлен на амбулаторное лечение.

Сегодня ночью около 00 часов 05 минут в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции возле дома 11 по улице Брянцева по подозрению в совершении данного преступления задержан 23-летний гражданин того же государства, подозреваемый в причастности к преступлению.

Задержанного доставили в отдел полиции, в отношении него составлен протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.