В Тосно задержали стрелка из пневматики в бытовом конфликте

Поздним вечером 30 июля 2023 года около 22 часов 30 минут к полицейским Тосненского района Ленинградской области обратился 41-летний местный житель с сообщением о том, что возле дома 71 по проспекту Ленина в Тосно неизвестный несколько раз выстрелил в него из пневматического пистолета, ранив в ногу.

По «горячим» следам нарядом патрульно-постовой службы полиции у дома 8 по улице Рабочей в городе Тосно подозреваемый в содеянном был задержан.

Установлено, что 39-летний настройщик-ремонтник железнодорожных путей из города Пушкин на почве личных неприязненных отношений, длящихся на протяжении 2-х лет, из хулиганских побуждений выстрелил в сторону заявителя.

Пневматический пистолет, обнаруженный полицейскими дома у задержанного, изъят.

Возбуждено уголовное по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ