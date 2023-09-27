В Ленобласти полицейские задержали подозреваемых в грабеже

Вчера к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение от 33-летнего жителя поселка Перово о том, что около 17 часов 40 минут возле дома 10 по Северной улице в городе Выборг неизвестный под предлогом приобретения мобильного телефона похитил денежные средства в сумме 10 000 рублей из салона его автомобиля и скрылся с места происшествия на «Ладе Приора».

Около 20 часов 45 имнут на 121 километре трассы «Скандинавия» нарядом патрульно-постовой службы полиции «Лада» была остановлена.

В салоне находились четверо жителей Тамбовской области в возрасте от 23 до 49 лет.

Все задержаны и доставлены в отдел полиции где в отношении них составлены административные протоколы по ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ.

Похищенное изъято.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.