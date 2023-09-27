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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти полицейские задержали подозреваемых в грабеже

В Ленобласти полицейские задержали подозреваемых в грабеже

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Выборгского района Ленобласти задержала подозреваемых в грабеже

Вчера к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение от 33-летнего жителя поселка Перово о том, что около 17 часов 40 минут возле дома 10 по Северной улице в городе Выборг неизвестный под предлогом приобретения мобильного телефона похитил денежные средства в сумме 10 000 рублей из салона его автомобиля и скрылся с места происшествия на «Ладе Приора».
Около 20 часов 45 имнут на 121 километре трассы «Скандинавия» нарядом патрульно-постовой службы полиции «Лада» была остановлена.
В салоне находились четверо жителей Тамбовской области в возрасте от 23 до 49 лет.
Все задержаны и доставлены в отдел полиции где в отношении них составлены административные протоколы по ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ.
Похищенное изъято.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО грабеж
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