Накануне вечером около 20 часов 55 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение о том, что у дома 168 по Ленинскому проспекту, четверо неизвестных стреляют из пневматического оружия.
Оперативно прибывшими на место сотрудниками полиции рядом с детской площадкой, в парковой зоне были задержаны четверо петербуржцев в возрасте 42-53 - лет, которые устроили стрельбу по банками из из пневматического оружия.
В результате хулиганской выходки пострадавших нет.
Все задержанные доставлены в отдел полиции, в отношении них составлены административные протоколы по ст. 20.1. ч.1 КоАП РФ.
Изъяты пневматическая винтовка и пневматический пистолет.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На Ленинском проспекте четверо мужчин развлекались стрельбой по банкам возле детской площадки
0
61
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
На Ленинском проспекте полицией задержаны стрелки из пневматики
Накануне вечером около 20 часов 55 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение о том, что у дома 168 по Ленинскому проспекту, четверо неизвестных стреляют из пневматического оружия.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"