На Ленинском проспекте четверо мужчин развлекались стрельбой по банкам возле детской площадки

Накануне вечером около 20 часов 55 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение о том, что у дома 168 по Ленинскому проспекту, четверо неизвестных стреляют из пневматического оружия.

Оперативно прибывшими на место сотрудниками полиции рядом с детской площадкой, в парковой зоне были задержаны четверо петербуржцев в возрасте 42-53 - лет, которые устроили стрельбу по банками из из пневматического оружия.

В результате хулиганской выходки пострадавших нет.

Все задержанные доставлены в отдел полиции, в отношении них составлены административные протоколы по ст. 20.1. ч.1 КоАП РФ.

Изъяты пневматическая винтовка и пневматический пистолет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.