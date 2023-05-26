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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержала двоих подозреваемых в мошенничестве при установке фильтров для воды

В Ленобласти задержала двоих подозреваемых в мошенничестве при установке фильтров для воды

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Всеволожского района Ленобласти задержала двоих подозреваемых в мошенничестве при установке фильтров для воды

Накануне вечером около 16 часов 15 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в доме 17 по улице Ленинградской в городе Всеволожск неизвестные предлагают пенсионерам приобрести какие-то приборы.
Оперативно прибывшим на место нарядом полиции около 16 часов 30 минут возле дома 17 по улице Ленинградской задержаны 25-летний житель Смоленской области и 20-летний житель Новгородской области.
Оба доставлены в отдел полиции, в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ.
Вечером того же дня к полицейским обратился 87-летний пенсионер с заявлением о том, что около 14 часов 00 минут к нему в квартиру пришли двое, которые убедили его установить фильтры для воды за 49 900 рублей.
С аналогичным заявлением обратилась 85-летняя пенсионерка, которая так же за установку фильтров для воды отдала 49 900 рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
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