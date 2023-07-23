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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержаны участники поножовщины

В Петербурге задержаны участники поножовщины

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудниками полиции задержаны участники поножовщины на проспекте Культуры

Накануне поздним вечером около 21 часа 25 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение о том, что во дворе дома 19 корпус 1 по проспекту Культуры во время драки ее участники получили ножевые ранения.
Нападавший скрылся на автомобиле «Geely Emgrand X7».
Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что около 21 часа 15 минут возле дома 19 корпус 1 по проспекту Культуры неизвестный, в результате внезапно возникшей ссоры, нанес ножевые ранения троим мужчинам и с места происшествия скрылся.
Около 21 часа 58 минут был объявлен план перехват.
Около 22 часов 00 минут возле дома 30 корпус 5 по улице Демьяна Бедного нарядами ГИБДД разыскиваемый автомобиль под управлением 47-летнего водителя, был задержан.
В салоне автомашины также находились трое мужчин и женщина в возрасте от 39 до 47 лет.
Все пятеро, включая водителя автомобиля, доставлены в 17 отдел полиции, где на них составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Чуть позже в 17 отдел полиции из больницы поступили телефонограммы о госпитализации всех троих раненых мужчин в возрасте от 35 до 37 лет, двое из которых в состоянии средней тяжести, один - в тяжелом состоянии.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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