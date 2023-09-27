В Ленобласти иномарка въехала в опору рекламного щита, водитель погиб

Вчера поздним вечером около 23 часов 30 минут на участке дороги между деревней Ретселя и поселком Тайцы, 44-летний водитель автомобиля Mercedes въехал в опору рекламного щита. От полученных травм водитель скончался на месте ДТП.

Тело погибшего утром деблокировала дежурная смена 42-й пожарной части, уточнили в ГУ МЧС России по Ленобласти. На месте ДТП работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники дорожной полиции.