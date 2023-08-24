На «Южном полукольце» столкнулись "Газель" и "Хендэ Солярис", погиб водитель иномарки

Сегодня ранним утром около 06 часов на 140-м километре трассы А-120 "Южное полукольцо" столкнулись два автомобиля: "Газель" и "Хендэ Солярис". Судя по фото очевидцев ДТП, оба автомобиля врезались в металлический барьер и получили серьезные повреждения. У фургона нет кузова, у корейской легковушки искорежены моторный отсек и часть, где сидел водитель.

В результате ДТП погиб 30-летний водитель "Хендэ", сообщили в ГИБДД. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники дорожной полиции.

В ГУ МЧС России по Ленобласти уточнили, что последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 127-й пожарной части. На месте аварии работали четыре человека, задействовав одну единицу техники. Спасатели деблокировали погибшего.