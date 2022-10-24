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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти "Жигули" столкнулись с большегрузом, водитель легковушки погиб

В Ленобласти "Жигули" столкнулись с большегрузом, водитель легковушки погиб

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
Под Лугой "Жигули" столкнулись с фурой, водитель легковушки погиб

Сегодня утром около 07 часов на 142 километре автотрассы Р-23 "Псков", в Лужском районе Ленинградской обалсти лоб в лоб столкнулись отечественные "Жигули" и грузовик. После удара большегруз вылетел в кювет и опрокинулся на бок. Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Последствия ДТП попали на видео, опубликованное в соцсетях очевидцами.

На место происшествия выезжала дежурная смена 135 пожарной части, сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти. На месте происшествия работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники.

Данные погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники дорожной полиции.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Лужский район ДТП
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