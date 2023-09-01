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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в лобовом ДТП погиб водитель «Лады Приоры»

В Ленобласти в лобовом ДТП погиб водитель «Лады Приоры»

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Опубликовал: Anton78
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В Волосовском райлне Ленобалсти лобовое ДТП стало фатальным для водителя «Лады», еще один человек в больнице

Сегодня утром около 07 часов 30 минут на 69-м километре трассы А-180 "Нарва", возле деревни Большое Тешково, в Волосовском районе Ленинградской обалсти столкнулись "Лада Приора" и микроавтобус "Фольксваген".

В результате произошедшего ДТП, от полученных травм 43-летний водитель "Лады" скончался на месте. Его деблокировали спасатели. Врачи помогают 37-летнему мужчине с серьезными травмами.

В ГУ МЧС России по Ленобласти уточнили, что последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 120-й пожарной части. На месте ДТП работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники.

В ФКУ "Упрдор "Северо-Запад" сообщили, что на участке временно организовано реверсивное движение. Причины и обстоятельства аварии выясняет дорожная полиция.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: 47News
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